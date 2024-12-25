⚡️ Итоги дня: в мессенджерах рекомендуют не отправлять новогодние открытки, 10 млн россиян перевели деньги мошенникам, компьютер сможет оценить качество мяса

Традиция отправлять электронные открытки близким через мессенджеры может привести к неприятным последствиям. При открытии такого сообщения пользователь рискует загрузить на свое устройство вирус, троянскую программу или другой зловредный код, а мошенники могут украсть личные данные пользователя.

В Ростовской области учительница выгнала школьника с праздника елки из-за денег, которые он не сдал на мероприятие. На организацию праздника скидывались по 700 рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате квартир десятков москвичей из-за долгов. Если у собственника жилплощади имеется долг по ипотеке, тогда квартира автоматически выставляется на продажу и быстро находит покупателя. В подобных мошеннических сделках участвуют одни и те же люди.

Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на дропперские карты. Эти карты оформляются на подставных лиц, продаются мошенникам или теневому бизнесу.

К началу декабря средний чек по льготной ипотеке превысил 6 млн рублей, при этом часть кредита без господдержки может оформляться по ставке под 100%. Всего по итогам 11 месяцев 2024 года россияне оформили рыночной и льготной ипотеки на 4,66 трлн рублей.

Объем ввоза продукции параллельного импорта снизился с 4 до 3 млрд долларов в месяц. В Минпромторге это связывают с выводом на рынок новой отечественной продукции.