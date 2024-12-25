☃️ Время новогодних сюрпризов на «Клерке» — скидки на курсы до -82%

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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В 2025 году работа с большинством налогов изменится. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.

После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

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