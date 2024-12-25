☃️ Время новогодних сюрпризов на «Клерке» — скидки на курсы до -82%

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Старт обучения 1 января. Скорее записывайтесь — количество мест ограничено.
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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году
В 2025 году работа с большинством налогов изменится. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Налог на прибыль-2025
Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.
После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо
15 900 рублей.
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