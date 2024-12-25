Для уплаты туристического налога нужно выбрать инспекцию

Компании и ИП, которые с 2025 года будут платить туристический налог, должны подать уведомление о выборе инспекции для подачи деклараций.

ФНС опубликовала приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/993@ с формой и форматом уведомления о выборе налоговой, в которую предприниматели будут сдавать декларации по туристическому налогу.

Если предприниматель стоит на учете в нескольких налоговых органах, то он может выбрать одну налоговую для представления декларации. Важно, чтобы ИФНС была по месту нахождения гостиницы, отеля или другого средства временного размещения.

Уведомление нужно подать за 30 дней до момента сдачи декларации по туристическому налогу.

С 1 января 2025 года региональные власти могут вводить на своей территории туристический налог. Его нужно платить бизнесу, который оказывает услуги по размещению туристов. Максимальная ставка налога составит 1%, но в 2026 году ее увеличат до 2%, в 2027 году — до 3%, а в 2028 и 2029 — до 4% и 5% соответственно. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.