Больше 7,6 тысяч отелей получили классификацию

Классификацию прошли на 42,5% больше гостиниц, чем в 2023 году. 171 отель получил «пять звезд».

В 2024 году органы по классификации средства размещения выдали документы для 7,6 тыс. гостиниц. Это на 42,5% больше, чем в 2023 году.

Статус «без звезд» получили 4 тыс. отелей, «одну звезду» присвоили 203 объектам, «две звезды» — 651, «три звезды» — 1 747, «четыре звезды» — 845. Максимальный балл — «пять звезд» — набрала 171 гостиница.

«Эти данные свидетельствуют как о растущей востребованности качественной туристической инфраструктуры туристами, так и о стремлении бизнеса повышать стандарты работы», — сказали в пресс-службе Росаккредитации.

В реестр аккредитованных компаний по классификации гостиниц вошли 64 новые организации. Также в список классифицированных объектов добавили 81 пляж и 206 горнолыжных трасс.

С 1 января 2025 года станет обязательной классификация всех средств размещения, эти объекты войдут в единый реестр.