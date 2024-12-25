Повторный переход на АУСН не запрещен

По закону повторный переход на АвтоУСН после прекращения его использования разрешен.

Перейти снова можно с начала календарного года, уведомив налоговый орган не позднее 31 декабря предшествующего налогового периода.

Перешедшие на АУСН после начала календарного года, начиная с 2025 года, не вправе перейти на иной режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения АвтоУСН.

ФНС уточнила, что перейти на применение АУСН возможно только при соблюдении требований, предусмотренных ч. 2 ст. 3 федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ о проведении эксперимента с этим спецрежимом.

Ранее мы сообщали, что на конец 2024 года с АУСН работают 11 банков: список.