За неправильную ставку НДС в чеках упрощенцев пока не будут штрафовать

Если компания или ИП на УСН не успеют обновить свою кассу к началу 2025 года, штрафа за неправильные чеки на первых порах не будет.

Разъяснение по этому вопросу дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Напомним, недавно ФНС обновила формат фискальных документов (приказ от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@). Разработчики ПО для ККТ готовят новую прошивку.

Если не обновить кассу вовремя и указывать в чеке неверную ставку и сумму НДС – это будет административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП.

Вместе с тем, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Ранее ФНС сообщила, что обновить кассу упрощенцы должны в разумный срок (в течение 1 квартала 2025 года).

По истечении I квартала 2025 года привлечение пользователя ККТ к административной ответственности по статье 14.5 КоАП будет признано правомерным.

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