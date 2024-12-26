Доходы по льготным операциям тоже считают для лимита по НДС на УСН

Если в 2024 году компания на УСН, в том числе реализует товары, освобожденные от НДС, доход от такой реализации не исключают при расчете лимита в 60 млн рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-11/112748.

Компания на УСН, которая строит и продает как нежилые помещения, так и жилые, указывает на постановлении Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33. По нему для целей освобождения от НДС по статье 145 НК в выручку не включают операции, которые освобождены от НДС.

Но эта норма для НДС-льготы по УСН не работает. Учитывать будут все доходы. И если ни больше 60 млн рублей, то в 2025 году будет НДС.

Пример Компания в 2024 году реализовала жилье на 50 млн рублей и нежилые помещения на 20 млн рублей. Жилье НДС не облагается. Но доход от продажи жилья все равно учитывают для НДС-лимита. Таким образом, общий доход компании – 70 млн рублей, а значит с 01.01.2025 она будет платить НДС.

Ранее аналогичную идею про неучет льготных доходов выдвигал бизнес из сферы общепита. Но Минфин ее также отверг.

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