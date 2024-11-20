Доходы от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН

Общепит надеялся, что им удастся сохранить права на УСН без НДС, потому что все доходы 2024 года, которых более 60 млн рублей, относятся к льготной деятельности и их можно не считать. Но увы, нет.

Надежда бизнеса основана на постановлении Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33. По нему для целей освобождения от НДС по статье 145 НК в выручку не включают операции, которые освобождены от НДС.

В частности, услуги общепита освобождены от НДС. А раз так, то доход от них в 2024 году для лимита дохода, дающего право работать без НДС по статье 145 НК в 2025 году, не включают.

Но Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-07-11/74822 отверг эту теорию.

В 60-миллионный лимит для освобождения от НДС при УСН идут все доходы, в том числе и от общепита.

То есть, общепит с доходами в 2024 году более 60 млн рублей станет плательщиком НДС с 2025 года. Но можно применять льготу, если соблюдаются все условия для нее (по доле доходов и средней зарплате сотрудников).

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

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