Модернизацию НМА нельзя учитывать в двойном размере

Амортизацию нематериальных активов в виде программ для ЭВМ сейчас можно начислять от первоначальной стоимости, увеличенной в 1,5 раза. С 2025 года завышать стоимость таких НМА можно будет в 2 раза.

Но речь идет именно об изначальной первоначальной стоимости. В дальнейшем стоимость НМА может измениться в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения и по другим аналогичным причинам.

Но к расходам на такую модернизацию повышающий коэффициент уже не применяется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.11.2024 № 03-03-06/1/119437.

В 2024 году коэффициент 1,5 применяют к программам, которые входят в реестр российского ПО и относятся к сфере искусственного интеллекта.

С 2025 года будет коэффициент 2 и отнесение ПО к сфере искусственного интеллекта не требуется.

Вести учет амортизируемого имущества в налоговом и бухгалтерском учете научим на курсе повышения квалификации «Налог на прибыль — 2025». Вы научитесь определять налоговую базу и составлять отчетность по новым правилам налоговой реформы-2025. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 57% за 6 900 рублей.