Депутаты Госдумы будут ездить на «Ладах»

В пользование Госдумы поступило 17 машин марки «Лада Аура». На них пересядут председатели комитетов и комиссий, а депутаты уже ездят на автомобилях «Лада Веста».

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что российскому автопрому нужна дополнительная поддержка и помощь государства. Он рассказал, что сам ездит на «Аурусе», а не нерабочее время — на «Москвиче 3».

«Получились качественные машины действительно представительского класса, за которые не стыдно и в которых, я думаю, с удовольствием будут ездить все депутаты Госдумы», — сказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

На «Ладу Ауру» пересядут председатели комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский.