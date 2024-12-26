Налоги резидентов «Сколково» превысили вложения в инновационный центр

За 13 лет государство инвестировало в инновационный центр «Сколково» 197 млрд рублей. Только за три года бизнес вернул в бюджет 200 млрд рублей в качестве налоговых платежей.

«Если говорить о возврате и о тех налогах, то только за период с 2017 по 2023 год сумма уплаченных налогов составляет более 200 миллиардов рублей. То есть это уже само по себе больше субсидий федерального бюджета, которые поступили в адрес фонда», — сказал зампред Совбеза России и глава попечительского совета фонда Дмитрий Медведев.

В ноябре 2024 года Владимир Путин передал часть полномочий по управлению «Сколково» властям города Москвы.

По итогам 2024 года выручка компаний из «Сколково» может превысить 700 млрд рублей. Часть разработок сейчас на стадии создания и патентирования, а некоторые — уже в производстве.