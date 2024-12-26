💨 Решения Конституционного суда, затрагивающие регулирование требований к бизнесу, будут вступать в силу сразу

23 декабря сенаторы внесли в Госдуму законопроект с изменениями в федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ».

Этот документ направлен на скорейшее исполнение решений Конституционного суда. Его принятие позволит оперативно устранять пробелы в законодательстве и обеспечить реализацию конституционных прав граждан.

Сейчас нормативные акты, которые содержат требования к бизнесу, должны вступать в силу с 1 марта и с 1 сентября, но не раньше чем по истечении 90 дней после официального опубликования соответствующего нормативного акта, если иное не установлено федеральным законом, Указом Президента или международным договором РФ, предусматривающими установление обязательных требований. Даже если они направлены на устранение неточностей и нарушений, выявленных КС РФ.

Законопроект предлагает дополнить перечень случаев, в отношении которых не применяется отложенный срок вступления в силу. В него добавят нормативные акты, направленные на исполнение решений Конституционного суда, в связи с которыми необходимо принятие (издание) или изменение законодательных и иных нормативных актов.

«Данный законопроект предусматривает максимально быстрое вступление в силу нормативных актов, необходимых для исполнения решений Конституционного суда Российской Федерации», — подчеркнул сенатор Михаил Белоусов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.