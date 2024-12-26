Малый бизнес имеет право одновременно на инвествычет и пониженные взносы

С 2025 года страховые взносы в размере 7,6% могут платить компании из сферы обрабатывающих производств. Одновременно с этим они вправе уменьшать налог на прибыль на сумму инвестиционного вычета.

Минфин выпустил письмо от 20.11.2024 № 03-03-07/115458, в котором сообщил, что единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% можно применять вне зависимости от других налоговых льгот.

«В случае соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства вышеупомянутым условиям он будет вправе применять с 01.01.2025 единый пониженный тариф страховых взносов (7,6%) независимо от применения иных льгот и преференций по налогам», — сказано в письме Минфина.

Право на пониженные страховые взносы есть у представителей малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД «Обрабатывающие производства» и с доходами по этому виду деятельности не менее 70%. Они могут с 2025 года платить 7,6%, сказано в Федеральном законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Вместе с этим компании могут уменьшать налог на прибыль на сумму инвестиционного вычета, который предусмотрен ст. 286.1 НК.