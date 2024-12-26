Налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам: пример

С 2025 года процентная надбавка и районный коэффициент (РК) – это отдельная налоговая база по НДФЛ. К ней применяется ставка НДФЛ с двухступенчатой школой. А по зарплате – пятиступенчатая шкала.

Стандартные, социальные, имущественные вычеты по НДФЛ применяются к доходам в виде зарплаты. Но и к РК они тоже применяются.

Если зарплаты не хватает для вычета, то начинают играть роль северные надбавки.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117379.

Пример Зарплата сотрудника с января по июнь 600 000 руб., районный коэффициент – 90 000 руб. В июне на него приходит уведомление на имущественный вычет в размере 2 млн рублей. Бухгалтер применяет вычет к зарплате, но она меньше вычета. Поэтому вычет применяют и к РК. Таким образом, размер вычета составит 690 000 рублей.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108771.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ по ним с 2025 года мы подробно разбирали тут.