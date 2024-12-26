Налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам: пример

Стандартные, социальные, имущественные вычеты по НДФЛ применяются к доходам в виде зарплаты. Но и к РК они тоже применяются.
Если зарплаты не хватает для вычета, то начинают играть роль северные надбавки.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117379.
Пример
Зарплата сотрудника с января по июнь 600 000 руб., районный коэффициент – 90 000 руб. В июне на него приходит уведомление на имущественный вычет в размере 2 млн рублей.
Бухгалтер применяет вычет к зарплате, но она меньше вычета. Поэтому вычет применяют и к РК.
Таким образом, размер вычета составит 690 000 рублей.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108771.
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