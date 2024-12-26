Аудиторы начнут отправлять отчетность по МСФО в ГИРБО

Информация о положении дел в компаниях будет опубликована на информационном ресурсе ФНС.

Путин подписал закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ о публикации отчетности по МФСО в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

Чтобы снизить дополнительную нагрузку на бизнес, отчетность в ГИРБО будут сдавать аудиторские компании после проведения ее обязательной проверки. Также они направят и свое заключение.

Сейчас из-за санкций доступ к консолидированной отчетности эмитентов ограничен, но некоторые компании публикуют информацию в урезанном виде. Это мешает инвесторам принимать взвешенные решения, а также создает риски в предоставлении господдержки и выплате дивидендов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но для отдельных норм предусмотрены иные сроки.