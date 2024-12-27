Посредники отелей не могут применять ставку НДС 0%

По гостиничным услугам ставку НДС 0% применяет тот, кто реально эти услуги оказывает.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.10.2024 № 03-07-11/101169.

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения производится по ставке НДС 0%.

Эту льготную ставку применяют налогоплательщики, непосредственно реализующие данные услуги.

Напомним, ставка НДС 0% для гостиниц действует до 30 июня 2027 года. Но сейчас в планах — продлить льготу до конца 2030 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Минфин готовит законопроект с такой поправкой в НК.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.

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