Как с 2025 года будет считать пени по налоговой задолженности

С 01.01.2025 вступят в силу поправки в НК, которые изменяют порядок начисления пеней.

Не будут начисляться пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС в соответствующий календарный день, увеличенного на зарезервированные суммы.

Таким образом, при несдаче уведомления пеней не будет, если налог уплачен.

Для организаций ставка пени в 2025 году устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ с 31-го по 90-й день просрочки уплаты налога. В остальное время пени будут начислять по 1/300 ставки ЦБ.

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