Предприятия стали чаще открывать региональные подразделения

Чтобы решить проблему с дефицитом кадров, все больше компаний начали открывать подразделения в регионах.

Во втором квартале 2024 года потребность экономики в сотрудниках выросла на 10%, до 2,7 млн человек. На дефицит трудовых ресурсов приходится 65% всех жалоб бизнеса. Для борьбы с нехваткой кадров многие фирмы обратили внимание на специалистов из регионов.

Обособленное подразделение у «Газпрома» в ЯНАО, у «Сибура» в Татарстане, в 2024 году «ТрансТелеКом» открыл центр обслуживания в Ярославле и Красноярске, а в «Северстали» ищут сотрудников из удаленных субъектов РФ. Об этом пишут «Известия».

Член совета МРО «Деловая Россия» Руслан Кулешов рассказал, что открыть филиал или представительство — самый простой вариант, поскольку не нужно создавать отдельное юридическое лицо.

«Мы наблюдаем растущий интерес предприятий к созданию офисов в других субъектах. Особенно заметна эта тенденция в сферах производства, логистики и IT, где удаленная работа или перенос отдельных функций в другие регионы становится стратегическим решением», — сказал основатель сервиса выплат зарплаты по запросу сотрудников PayPeople Вадим Чермошенцев.

Открыв подразделение, компания получает не только доступ к новому рынку труда, но и может сэкономить на выплате заработных плат. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве составляет 153 тыс. рублей в месяц, по России этот показатель 85 тыс.

Компаниям нужно учесть культурные и коммуникационные барьеры, увеличенные расходы на логистику и управление персоналом в подразделениях и филиалах. Кроме того, этот механизм возможен не для всех видов деятельности. Например, если на предприятии налажено производство полного цикла, то привлечение сотрудников из регионов потребует больших вложений.