За превышение скорости придется заплатить на 50% больше

С 1 января минимальный штраф за превышение скорости составит 750 рублей, а максимальный — 7,5 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал закон от 26.12.2024 № 490-ФЗ, по которому с 1 января 2025 года вырастут штрафы за превышение максимальной скорости движения автомобилей.

Если водитель превысит скорость более чем на 20 км/ч, придется заплатить 750 рублей, на 40 км/ч — 1,5-2,25 тыс., более чем на 60 км/ч — 3-3,75 тыс. Максимальный штраф заплатят нарушители, которые превысят разрешенную скорость более чем на 80 км/ч — 7,5 тыс. рублей.

Пока что минимальный штраф за нарушение скоростного режима составляет 500 рублей, а максимальный — 5 тыс. рублей.

Также до 1,5 тыс. рублей увеличат штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и за непристегнутый ремень безопасности. За вождение в нетрезвом виде наказание составит 45 тыс. рублей вместо текущих 30 тыс.

С 1 января льготы по уплате штрафов будут действовать в течение 30 дней, а не 20. Скидка составит 25% вместо 50%.