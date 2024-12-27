Установлен запрет на реализацию и использование продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы

Этот закон совершенствует правовое регулирование порядка проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Закон «О ветеринарии» дополнен статьей о правилах ветеринарно-санитарной экспертизы, которые устанавливают порядок:
назначения и проведения этой экспертизы;
клеймения некоторых видов продукции животного происхождения, в том числе полученной в результате отстрела охотничьих ресурсов.
Кроме того, определены цели экспертизы, продукция, подлежащая этой экспертизе, и регулируются иные подобные вопросы.
Установлен запрет на реализацию и использование продукции, в отношении которой не проведена ветеринарно-санитарная экспертиза.
Помимо этого, закон устраняет ряд неточностей в регулировании ветеринарии и продлевает с 1 января 2025 до 1 января 2026 года срок вступления в силу отдельных положений закона «О ветеринарии».
Новшества вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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