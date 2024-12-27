Установлен запрет на реализацию и использование продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 496-ФЗ с изменениями в закон «О ветеринарии».

Этот закон совершенствует правовое регулирование порядка проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Закон «О ветеринарии» дополнен статьей о правилах ветеринарно-санитарной экспертизы, которые устанавливают порядок:

назначения и проведения этой экспертизы;

клеймения некоторых видов продукции животного происхождения, в том числе полученной в результате отстрела охотничьих ресурсов.

Кроме того, определены цели экспертизы, продукция, подлежащая этой экспертизе, и регулируются иные подобные вопросы.

Установлен запрет на реализацию и использование продукции, в отношении которой не проведена ветеринарно-санитарная экспертиза.

Помимо этого, закон устраняет ряд неточностей в регулировании ветеринарии и продлевает с 1 января 2025 до 1 января 2026 года срок вступления в силу отдельных положений закона «О ветеринарии».

Новшества вступят в силу с 1 сентября 2025 года.