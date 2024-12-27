Плюс одно основание для отказа в распоряжении маткапиталом

Владимир Путин подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 495-ФЗ с изменениями в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Этот закон направлен на недопущение возникших на практике злоупотреблений, связанных с расходованием средств материнского капитала. Он расширил перечень оснований для отказа в распоряжении средствами маткапитала тем, у кого есть на него законное право.

Таким основанием станет отсутствие заключения о соответствии жилого помещения (жилого дома, в том числе дома блокированной застройки, части жилого дома), приобретение которого планируется на маткапитал, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.

Порядок подготовки такого заключения устанавливает Правительство РФ.

Срок действия заключения не должен превышать 1 год со дня его оформления.

Новое основание для отказа начнут применять с 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что при покупке жилья на маткапитал придется получать заключение.