Плюс одно основание для отказа в распоряжении маткапиталом

Этот закон направлен на недопущение возникших на практике злоупотреблений, связанных с расходованием средств материнского капитала. Он расширил перечень оснований для отказа в распоряжении средствами маткапитала тем, у кого есть на него законное право.
Таким основанием станет отсутствие заключения о соответствии жилого помещения (жилого дома, в том числе дома блокированной застройки, части жилого дома), приобретение которого планируется на маткапитал, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.
Порядок подготовки такого заключения устанавливает Правительство РФ.
Срок действия заключения не должен превышать 1 год со дня его оформления.
Новое основание для отказа начнут применять с 1 января 2025 года.
Ранее мы сообщали, что при покупке жилья на маткапитал придется получать заключение.
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