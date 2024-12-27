🏢 Новостройки в чистом поле без инфраструктуры уйдут в прошлое: новый закон

Владимир Путин подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 486-ФЗ с изменениями в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты.

Этот закон — об обязательном строительстве социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Он направлен на совершенствование механизма КРТ и правового регулирования иных градостроительных отношений.

Предусмотрено, что реализация проектов комплексного развития территорий должна происходить одновременно с развитием их социальной инфраструктуры.

Уточнены:

требования к содержанию нормативов градостроительного проектирования, строительному контролю , комплексному развитию территорий, в том числе к порядку принятия и реализации решения о КРТ и договорам о КРТ;

особенности территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, выдачи градостроительных планов земельных участков, архитектурно-строительного проектирования, выдачи разрешений на строительство и строительства при КРТ.

Также закон установил особенности градостроительства в Москве, особенности реновации жилищного фонда в Москве, функции, задачи и особенности деятельности Московского фонда реновации жилой застройки.

До 31.12.2030 продлено действие особенностей градостроительной деятельности на федеральной территории «Сириус».

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а изменения в Градостроительный кодекс — с 01.03.2025.