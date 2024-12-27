Бухгалтеры чаще других дарят новогодние подарки коллегам

Подарки всему коллективу дарят только в 5% компаний. 34% сотрудников решили не обмениваться подарками.

В 2024 году от обмена подарками с коллегами отказались 34% сотрудников, в прошлом году их было 21%.

Не планируют дарить новогодние подарки представители транспорта, логистики, закупок, а также работники производства и сервисного обслуживания.

Корпоративную активность создает игра в «Тайного Санту», в которого чаще всего играют бухгалтеры (35%), административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), а также юристы (37%) и маркетологи (34%). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Каждый 10-й участник опроса готовит подарки только для начальства, а каждый 20-й рассказал, что дарят руководителям один презент от всего коллектива. Массовые подарки для всего коллектива делают в 5% компаний.