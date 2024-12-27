АСВ будет отвечать не только за компенсации по вкладам, но и страховкам

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 478-ФЗ об этом. Он вносит изменения в ряд законодательных актов в связи с принятием ФЗ от 26.12.2024 № 477-ФЗ «О гарантировании прав по договорам страхования жизни». Этот ФЗ предусматривает создание системы гарантирования прав граждан по договорам страхования жизни или иным договорам страхования, объектами по которым — объекты страхования жизни и от несчастных случаев и болезней, объекты медицинского страхования.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» наделена полномочиями участника системы гарантирования прав по договорам страхования жизни.

Закон «Об организации страхового дела в РФ» дополнен обязанностью страховых компаний уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования прав по договорам страхования жизни, который создается и из средств которого будут идти выплаты.

Кроме того, уточнен порядок действий Банка России и АСВ при прекращении деятельности субъекта страхового дела или его ликвидации в связи с отзывом лицензии.

Уточнены особенности конкурсного производства в деле о банкротстве страховой организации, а также особенности удовлетворения требований АСВ как ее кредитора в связи с гарантийными выплатами. Для АСВ определена третья очередь кредиторов после выплат по договорам личного страхования.

Закон вступил в силу с 26 декабря 2024 года. но некоторые положения начнут действовать с 1 января 2025, 1 марта 2025 и 1 января 2027 года. Обратной силу он не имеет.

Ранее мы сообщали, что подписан закон о гарантиях прав граждан при страховании жизни и какие положены выплаты по нему.