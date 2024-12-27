Как слабый менеджер может стать сильным инвестором? Смотрите новое интервью!

В гости к «Клерку» пришел Александр Радионов — основатель компаний Broniboy и Bumerang, ресторатор и инвестор. Он расскажет, почему любит покупать и продавать бизнесы, а также как привлек инвестиции на сумму более 1 млрд рублей.
Почему Александр мечтает изменить мышление современных предпринимателей? Зачем нужно создавать убыточные компании и почему их покупают гигантские корпорации? Обо всем этом — в «Тот еще разговор» с Александром Радионовым.
Смотрите видео на Ютубе и ВКонтакте, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».
Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.
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