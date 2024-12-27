Как слабый менеджер может стать сильным инвестором? Смотрите новое интервью!

В новом выпуске «Тот еще разговор» предприниматель и инвестор расскажет, зачем создавать убыточные компании и как привлечь больше 1 млрд инвестиций.

В гости к «Клерку» пришел Александр Радионов — основатель компаний Broniboy и Bumerang, ресторатор и инвестор. Он расскажет, почему любит покупать и продавать бизнесы, а также как привлек инвестиции на сумму более 1 млрд рублей.

Почему Александр мечтает изменить мышление современных предпринимателей? Зачем нужно создавать убыточные компании и почему их покупают гигантские корпорации? Обо всем этом — в «Тот еще разговор» с Александром Радионовым.

Смотрите видео на Ютубе и ВКонтакте, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.