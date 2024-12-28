Запрет на низкую ставку УСН при миграции бизнеса действует с 2025 года

В НК внесли поправки, по которым перейти с обычной ставки УСН на более низкую в случае переезда бизнеса в другой регион России можно будет только через 3 года.

Если по новому адресу компании установлена ставка в размере меньшем, чем ставка в прежнем регионе, то в течение трех налоговых периодов налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по старой ставке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-06/2/122457.

Эта поправка вступает в силу с 01.01.2025. Если переезд был в 2024 году, то ориентироваться надо на старую норму НК. По ней при переезде применяется новая ставка, даже если она меньше, чем старая.

Что еще изменится по УСН с 2025 года мы разбирали тут.

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