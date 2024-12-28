В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Соответствующее постановление утвердило правительство. Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.
«Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера», — объяснили в правительстве.
Это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, говорится в релизе кабмина. Также по-прежнему можно будет совершать звонки в мессенджерах.
Комментарии4
Это что значит? Колл-центры теперь перестанут звонить?
Интересно, откуда правительству это стало известно?
А кто-то наивно полагал, что коль депутаты на каникулах, некому будет подпитывать "бешенный принтер".
интересно, сколько секунд мошенникам потребуется, чтобы приспособиться к этим наижесточайшим, суперэффективным мерам....🤨