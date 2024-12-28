В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

Соответствующее постановление утвердило правительство. Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

«Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера», — объяснили в правительстве.

Это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, говорится в релизе кабмина. Также по-прежнему можно будет совершать звонки в мессенджерах.