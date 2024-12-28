Под конец года меняется порядок досудебного обжалования решений об отказе в регистрации ККТ

С 31.12.2024 особенности досудебного обжалования распространяются на решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления госуслуг по регистрации (перерегистрации, снятии с учета) касс.

Это установлено распоряжением Правительства от 17.08.2024 № 2229-р.

ФНС объяснила, что изменилось:

подача жалобы возможна только в электронном виде через единый портал Госуслуг;

срок ее подачи ограничен 30-ю календарными днями со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (срок может быть восстановлен по ходатайству заявителя);

срок рассмотрения жалобы — не более 15 рабочих дней ;

в рассмотрении жалобы могут отказать при наличии предусмотренных законом оснований;

для юрлиц и ИП соблюдение досудебного порядка до обращения в суд — обязательно.

В аналогичном порядке уже рассматриваются жалобы, связанные с выдачей ФНС лицензий на производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции, а также организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.