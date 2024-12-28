Под конец года меняется порядок досудебного обжалования решений об отказе в регистрации ККТ

Это установлено распоряжением Правительства от 17.08.2024 № 2229-р.
ФНС объяснила, что изменилось:
подача жалобы возможна только в электронном виде через единый портал Госуслуг;
срок ее подачи ограничен 30-ю календарными днями со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (срок может быть восстановлен по ходатайству заявителя);
срок рассмотрения жалобы — не более 15 рабочих дней;
в рассмотрении жалобы могут отказать при наличии предусмотренных законом оснований;
для юрлиц и ИП соблюдение досудебного порядка до обращения в суд — обязательно.
В аналогичном порядке уже рассматриваются жалобы, связанные с выдачей ФНС лицензий на производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции, а также организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.
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