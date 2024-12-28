За неуведомление о предпринимательской деятельности оштрафуют до 60 тысяч рублей

Если предприниматель впервые не передал в Роспотребнадзор информацию о начале работы, он заплатит 48 тысяч рублей, а при повторном нарушении административный штраф вырастет до 60 тысяч.

Владимир Путин подписал закон от 28.12.2024 № 516-ФЗ об ужесточении ответственности за несвоевременное уведомление о начале предпринимательской деятельности.

Если предприниматель открыл магазин, кафе, доставку еды или начал оказывать услуги населению, то ему нужно подать уведомление в Роспотребнадзор. Однако не все выполняют это правило, боясь дополнительных проверок.

Теперь штраф за первое нарушение составит 48 тыс. рублей. При повторном несоблюдении требований должностные лица заплатят от 15 до 25 тыс., а юридические лица — от 50 до 60 тыс. Раньше компании могли оштрафовать на 10-20 тыс.

Закон вступит в силу через 180 дней.