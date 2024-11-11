Кому и когда нужно обязательно подать уведомление в Роспотребнадзор

Кроме Роспотребнадзора, есть и другие органы, куда бизнес направляет уведомление. Например, если компания будет осуществлять обслуживание и ремонт лифтов, ей нужно оповещать Ростехнадзор. При производстве средств пожарной сигнализации — МЧС. Процедуру приема и регистрации уведомлений фиксирует административный регламент конкретного надзорного ведомства. Перечислим основные со ссылкой на регламент:

Важно: надзорный орган ведет учет уведомлений в специализированном реестре (ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). В силу закона от 24.07.2023 № 366-ФЗ с 1 апреля 2024 года такой реестр существует исключительно в электронном виде на основании данных, полученных от ИП и ООО. В нем содержится следующая информация:

номер, дата уведомления;

субъект РФ;

наименование ООО или ФИО ИП;

дата постановки на учет в ФНС;

ОГРН или ИНН;

список работ (услуг) по ОКПД и ОКВЭД;

адреса мест, по которым компания ведет деятельность.

Каждый может заглянуть в реестр и увидеть, сообщил ли конкретный магазин о начале работы и насколько верно внесены сведения о той или иной компании. Информацию из реестра Роспотребнадзор размещает на своем официальном сайте в течение 10 дней со дня регистрации уведомления.

Однако уведомлять нужно не только о начале деятельности. Согласно подп. 6 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ организация подает уведомление, если изменились следующие данные:

место нахождения компании;

место осуществления деятельности;

место жительства ИП;

компания прошла реорганизацию;

прекращено осуществление отдельных видов деятельности.

Изменения относительно места, где фактически ведется деятельность, должна быть направлена так же, как и уведомление о начале — заранее. Данные об изменении адреса компании, реорганизации, места жительства ИП вносятся в реестр уведомлений автоматически на основании сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.