Кому и когда нужно обязательно подать уведомление в Роспотребнадзор

Кому нужно уведомлять Роспотребнадзор о начале работы
Уведомление обязательно, если компания функционирует на рынке услуг — занимается обслуживанием населения.
Полный список видов экономической деятельности, по которым нужно уведомлять Роспотребнадзор, утвержден постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584. Если ОКВЭД входит в перечень из приложения № 1 к данному постановлению, следует направить уведомление о начале деятельности.
В числе перечня:
оптовая и розничная торговля (продукты, парфюмерия, непродовольственные товары);
общепит (бары, кофейни, точки быстрого питания);
гостиничные услуги;
производство и ремонт мебели,
прачечные, бани, парикмахерские;
деятельность издательств;
производство швейных изделий (ковры, трикотаж, текстиль);
грузоперевозки;
обработка изделий из древесины;
производство кожи;
изготовление тары, картона и упаковки;
производство строительных материалов (кирпич, черепица, гипс) и др.
Обратите внимание, постановление Правительства от 28.02.2024 № 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесло изменения в постановление от 16.07.2009 № 584. Сокращен список видов деятельности, по которым ранее требовалось уведомление.
Исключены:
пошив одежды на заказ;
ремонт и растяжка обуви;
услуги фотографа;
деятельность туристических агентств и туроператоров, экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;
производство изделий из металла;
ремонт компьютерной техники.
Перед тем как встать на учет в налоговой, проверьте, есть ли ваш ОКВЭД в списке, чтобы знать наверняка, требуется ли сообщить о начале деятельности контролирующему органу
Когда нужно уведомить Роспотребнадзор
Уведомить необходимо перед непосредственным стартом работы.
Допустим, вы открываете магазин косметики. Регистрация пройдена, но помещение не совсем готово к работе: требуется легкий косметический ремонт. Занимайтесь ремонтом: уведомление направите за день до открытия магазина. Рассматривают его в течение одного дня, а значит, если открываетесь завтра, уведомляйте сегодня.
Если коды ОКВЭД, указанные в приложении № 1 к постановлению, вы внесли в Единый государственный реестр (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), но деятельность по ним не ведете, уведомление подавать не нужно.
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В какой надзорный орган обращаться
Кроме Роспотребнадзора, есть и другие органы, куда бизнес направляет уведомление. Например, если компания будет осуществлять обслуживание и ремонт лифтов, ей нужно оповещать Ростехнадзор. При производстве средств пожарной сигнализации — МЧС. Процедуру приема и регистрации уведомлений фиксирует административный регламент конкретного надзорного ведомства. Перечислим основные со ссылкой на регламент:
Роспотребнадзор — приказ от 08.10.2020 № 714;
Ростехнадзор — приказ от 22.07.2024 № 227;
Роструд — приказ от 15.04.2024 № 10;
ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство) — приказ от 27.12.2011 № 1652н;
Ространснадзор — приказ от 29.04.2013 № 145.
Важно: надзорный орган ведет учет уведомлений в специализированном реестре (ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). В силу закона от 24.07.2023 № 366-ФЗ с 1 апреля 2024 года такой реестр существует исключительно в электронном виде на основании данных, полученных от ИП и ООО. В нем содержится следующая информация:
номер, дата уведомления;
субъект РФ;
наименование ООО или ФИО ИП;
дата постановки на учет в ФНС;
ОГРН или ИНН;
список работ (услуг) по ОКПД и ОКВЭД;
адреса мест, по которым компания ведет деятельность.
Каждый может заглянуть в реестр и увидеть, сообщил ли конкретный магазин о начале работы и насколько верно внесены сведения о той или иной компании. Информацию из реестра Роспотребнадзор размещает на своем официальном сайте в течение 10 дней со дня регистрации уведомления.
Однако уведомлять нужно не только о начале деятельности. Согласно подп. 6 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ организация подает уведомление, если изменились следующие данные:
место нахождения компании;
место осуществления деятельности;
место жительства ИП;
компания прошла реорганизацию;
прекращено осуществление отдельных видов деятельности.
Изменения относительно места, где фактически ведется деятельность, должна быть направлена так же, как и уведомление о начале — заранее. Данные об изменении адреса компании, реорганизации, места жительства ИП вносятся в реестр уведомлений автоматически на основании сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
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Как и в каком виде отправить уведомление
Постановление Правительства от 28.02.2024 № 219 определило единственно верный способ уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — посредством сервиса «Государственных и муниципальных услуг». Следует войти в профиль компании, набрать в поисковике «Уведомление о начале осуществления отдельных видов работ и услуг» и внести соответствующие данные: наименование и адрес компании, ИНН, коды ОКВЭД, дату начала работ и т. д.
При подаче нужна будет квалифицированная электронная подпись. При направлении уведомления представителем компании сервис попросит подписать его неквалифицированной электронной подписью.
Если вы собираетесь вести несколько видов деятельности, о которых нужно уведомить разные органы, уведомление составляется на каждый вид в отдельности.
Подведем итог: по сути, уведомление — это подтверждение компании соответствия работников, помещений, инвентаря, транспортных средств требованиям надзорного ведомства. Поскольку Роспотребнадзор может связаться с организацией для уточнения информации, указывать нужно актуальные сведения.
Штраф, если не подать уведомление
Но что если не уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности? В таком случае согласно ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП придется заплатить штраф:
должностному лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) — от 3 000 до 5 000 тыс. рублей;
малым предприятиям — от 5 000 до 10 000 тыс. рублей.
крупным фирмам — от 10 000 до 20 000 тыс. рублей.
Более того, за недостоверные сведения в уведомлении также грозит штраф:
должностному лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) от 5 000 до 10 000 тыс. рублей;
малым предприятиям от 10 000 до 15 000 тыс. рублей;
крупным фирмам от 20 000 до 30 000 тыс. рублей.
На деле, Роспотребнадзор сначала выписывает предписание организации, которая приступила к оказанию услуг, не подав уведомление. Штрафовать будут, если предписание не будет исполнено в срок.
Однако, если не уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности, возможны и другие неблагоприятные последствия: при участии компании в тендере, заказчик вправе запросить копию уведомления контролирующего органа о начале работы. Если не представить данный документ, заявку на участие могут отклонить.
Требования Роспотребнадзора
Роспотребнадзор предъявляет разные требования к разным организациям.
К примеру, если вы открываете салон красоты, важно ознакомиться с постановлением от 24.12.2020 № 44, которое утверждает санитарно-эпидемиологические правила к компаниям, оказывающим услуги населению в сфере красоты.
Бары, закусочные, рестораны должны соблюдать Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденные постановлением от 27.10.2020 № 32.
На официальном сайте территориального управления Роспотребнадзора или в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов можно найти нормы и правила, соответствующие коду ОКВЭД вашей деятельности.
Заключение
Роспотребнадзор — это орган, который работает во благо. Цель его — защита прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие общества.
Госорган регулярно проверяет организации. Если не уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности, компании может грозить выездная проверка: сотрудники могут буквально искать нарушения в работе и документах.
Кроме того, жалобу может подать недовольный клиент, и тогда бизнес ждет внеплановая проверка (ведомство, как правило, приезжает без предупреждения). Поэтому в начале любого бизнеса важно помнить, что подача уведомления нужна, прежде всего, самой компании.
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