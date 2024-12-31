С 31.12.2024 решения об отказе в регистрации ККТ нужно обжаловать по-новому

Компании и ИП должны обжаловать решения об отказе в регистрации кассы только в досудебном порядке. Заявление нужно подавать на Госуслугах.

С 31 декабря 2024 года изменился порядок досудебного обжалования решений об отказе в регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).

Теперь подать жалобу можно только в электронном виде на портале Госуслуг. Срок обжалования — 13 календарных дней с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Заявления будут рассматривать не больше 15 рабочих дней. Об этом сказано на сайте ФНС.

Досудебный порядок обжалования решений стал обязательным для всех юридических лиц и ИП. Если предприниматель не будет согласен с результатами рассмотрения жалобы, он может обратиться в суд.