ФНС: заявление на вычет по ИИС теперь можно подать онлайн

Заявление о применении инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения к индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), открытому до 31.12.2023, можно подать онлайн.

Такой функционал появился в личном кабинете налогоплательщика физического лица.

ФНС отметила, что будет принимать такие заявления до 1 февраля 2025 года.

Заявление размещено в каталоге обращений в разделе «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения» — «Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на ДСГ».

Возможность получения нового вида вычетов – на долгосрочные сбережения граждан, в том числе в сумме денег, внесенных в налоговом периоде на ИИС, открытый с 1 января 2024 года, — появилась в связи с принятием федерального закона от 23.03.2024 № 58-ФЗ с изменениями в НК.

Новый вычет может применяться и к ранее открытым ИИС с того года, в котором налогоплательщик представит заявление в соответствии с законом.

Чтобы отправить заявление, необходимо:

Зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Открыть каталог обращений. Нажать на графу «индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения». Выбрать «заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на долгосрочное владение (ДСГ)». Выбрать в выпадающем списке договор с брокером, который был заключен на ведение старого ИИС. Сверить сформированное заявление — оно уже автоматически заполнено. Подписать электронной подписью, нажать «отправить».

Подать заявление в ФНС также можно по почте или лично в инспекции.