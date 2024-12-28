Переход на новый порядок подтверждения ОКВЭД будет поэтапным: ФНС назвала сроки

Упростится процесс подтверждения кодов ОКВЭД для повышения достоверности информации о видах деятельности бизнеса и оказания ему точечной поддержки.

Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

ФНС объяснила, что для бизнеса процедура станет проще, поскольку больше не придется представлять одни и те же сведения в разные органы.

Всю информацию об ОКВЭД от бизнеса и Росстата будет обобщать ФНС в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Как и прежде, при создании бизнеса информация об ОКВЭД будет передаваться в ФНС при заполнении формы заявления на регистрацию компании или предпринимателя. Далее по итогу деятельности за прошедший год бизнесу нужно подать в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД.

Росстат сам рассчитает их, определит основной вид деятельности и передаст эту информацию в ФНС. Расчет Росстат будет делать по единой методике определения кодов ОКВЭД, утвержденной Правительством.

Переход на новый порядок подачи сведений о кодах ОКВЭД с процентами пройдет в три этапа:

в 2026 году — сведения об ОКВЭД с процентными долями по юрлицам и ИП, которые уже отчитываются в Росстат, передадут в ФНС;

в 2027 году — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД те юрлица , которые сейчас ее не передают. На основе полученной информации Росстат рассчитает процентные доли по кодам ОКВЭД и передаст сведения в ФНС;

в 2028 году — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД ИП, которые сейчас ее не передают. Росстат по ним рассчитает процентные доли и также передаст эти сведения в ФНС.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Заявлено, что новый порядок позволит государству «прогнозировать траектории экономического развития, придаст новый импульс качеству отраслевого анализа, дает возможность предоставлять адресную помощь бизнесу, направляя поддержку именно тем компаниям, которым она необходима».

Ранее мы сообщали, что бизнес не будет каждый год подтверждать ОКВЭД.