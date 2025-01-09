Стандартный вычет

Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы

Пока зарплата сотрудника не превысит 450 тыс. рублей, ему положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ на детей.

Если сотрудник работает с начала года, то бухгалтер отслеживает его доход в виде зарплаты с целью соблюдения лимита в 450 тыс. рублей.

Если же сотрудник принят на работу в середине года, то нужны сведения о доходах с его бывшей работы. Потому что лимит в 450 рублей – годовой.

Таким образом, новый сотрудник должен принести справку (бывшую 2-НДФЛ) со старой работы, чтобы на новой работе получать вычеты.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111707.

Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ, мы разбирали тут.

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