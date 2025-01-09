Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы

Если сотрудник работает с начала года, то бухгалтер отслеживает его доход в виде зарплаты с целью соблюдения лимита в 450 тыс. рублей.
Если же сотрудник принят на работу в середине года, то нужны сведения о доходах с его бывшей работы. Потому что лимит в 450 рублей – годовой.
Таким образом, новый сотрудник должен принести справку (бывшую 2-НДФЛ) со старой работы, чтобы на новой работе получать вычеты.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111707.
Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ, мы разбирали тут.
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