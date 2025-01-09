С 2025 года московский бизнес на УСН не будет платить налог за изъятую недвижимость

Если у компании изымают земельный участок и недвижимость на нем в рамках госпрограммы комплексного развития территорий, то выплачивается возмещение.

Например, такое возмещение предусмотрено законодательными актами правительства Москвы.

Раньше такое возмещение облагалось налогом по УСН. Но с 2025 года заработали поправки в НК, по которым такое возмещение освобождено от налога по УСН.

Об этом рассказывает Минфин в письмах от 22.11.2024 № 03-11-06/2/116763 и № 03-11-06/2/116774.

Кстати, есть решение президиума ВАС (по делу № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23), где сделан вывод, что возмещение, полученное при изъятии недвижимости для госнужд, в том числе убытки, причиненные изъятием такого имущества, и упущенная выгода, в составе доходов при определении налоговой базы по УСН не учитывается.

Таким образом, платить налог с возмещения в таком случае не надо было и раньше. Это подтвердил Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-11-11/117947. Хотя раньше Минфин утверждал обратное, настаивая на уплате налога (письмо от 03.11.2023 № 03-07-11/105095).

Что еще поменяется по УСН с 2025 года, мы рассказывали тут и тут.