Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%

Если гостиница на УСН с доходами свыше 60 млн рублей решит применять льготную ставку НДС 5% без права на вычет, то применять НДС 0% по своим профильным услугам она не сможет.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-07-11/112268.
Чтобы применять ставку 0% и иметь право на вычет входящего НДС, гостиница на УСН должна выбрать ставку НДС 20% (не применять льготные ставки 5% и 7%).
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 29.10.2024 № 03-07-11/105724, от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.
Напомним, ставка НДС 0% для гостиниц действует до 30 июня 2027 года. Но сейчас в планах — продлить льготу до конца 2030 года.
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