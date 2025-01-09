Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%

Все льготы по НДС, в том числе и ставка НДС 0% по услугам гостиниц, действуют как при ОСНО, так и при УСН. Но для гостиниц есть нюанс.

Если гостиница на УСН с доходами свыше 60 млн рублей решит применять льготную ставку НДС 5% без права на вычет, то применять НДС 0% по своим профильным услугам она не сможет.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-07-11/112268.

Чтобы применять ставку 0% и иметь право на вычет входящего НДС, гостиница на УСН должна выбрать ставку НДС 20% (не применять льготные ставки 5% и 7%).

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 29.10.2024 № 03-07-11/105724, от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.

Напомним, ставка НДС 0% для гостиниц действует до 30 июня 2027 года. Но сейчас в планах — продлить льготу до конца 2030 года.