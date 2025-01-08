Из России выдворили больше 80 тысяч мигрантов

За нарушение миграционного законодательства с 2017 по 2022 год из России выдворили около 200 тысяч иностранцев.

В 2024 году свыше 80 тыс. мигрантов принудительно выдворили из РФ за нарушение правил учета.

Для сравнения за весь 2023 год страну покинули более 44,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. В 2022 году власти выдворили 26,6 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФССП.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал собеседник агентства.

В течение 2024 года из Москвы и Московской области выдворили 23 тыс. мигрантов. Их признали виновными в административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП. Иностранцы не смогут снова въехать в РФ в следующие пять лет.