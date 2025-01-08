Как с начала 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком

Размер МРОТ с 1 января 2025 года — 22 440 рублей.
Прожиточный минимум по стране вырос и составил:
в целом по стране на душу населения — 17 733 руб.
для трудоспособного населения — 19 329 руб.
для пенсионеров — 15 250 руб.
для детей — 17 201 руб.
Максимальный размер больничного (в день) составляет — 5 673 руб. 97 коп.
Размер выплаты за отпуск по беременности и родам (140 дней): минимум — 103 825 руб., максимум — 794 355 руб. 80 коп.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет максимум составит — 68 995 руб. 48 коп. в месяц.
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