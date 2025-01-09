Власти начнут оценивать услуги частных клиник

Почти 14 тысяч клиентов недовольны услугами частных медицинских клиник. В Совете Федерации решили оценивать деятельность таких компаний и присваивать им рейтинги, как отелям.

Росздравнадзор и Роспотребнадзор создадут методику оценки частных медицинских клиник. Компаниям присвоят «звезды» в зависимости от безопасности и качества услуг.

С января по сентябрь 2024 года на 15,5% выросло число жалоб на качество услуг в частных клиниках. Недовольными остались 13,8 тыс. человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

Вопрос о качестве услуг частных клиник подняли на совещании в Совете Федерации, где властям рекомендовали создать методику оценки тех, кто оказывает платные медицинские услуги. Компаниям присвоят рейтинг по системе звездности, которая сейчас действует для отелей.

«Рейтинг клиник должен быть основан не на формальном присвоении звезд, а именно на основании удовлетворенности пациентов результатом при оказании ему медицинских услуг», — сказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Оценка частных клиник поможет клиентам ориентироваться на рынке медицинских услуг. При этом такой подход несет и риски. Например, субъективность, коррумпированность и дискредитацию малых клиник.

В третьем квартале 2024 года Росздравнадзор провел 1,4 тыс. проверок, из которых 12% пришлось на частные клиники. В 93% случаев компании нарушали обязательные требования. Всего в стране работает 73,5 тыс. негосударственных поликлиник и 26,3 тыс. государственных.