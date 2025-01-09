Не все налоговые расходы можно признать единовременно

При кассовом методе расходы признают после их оплаты, а при методе начисления — по факту их возникновения, вне зависимости от факта и даты оплаты.

Если компания в учете применяет метод начисления, то не все расходы можно признать единовременно. Например, траты на использование программ для ЭВМ признают не сразу, а распределят равномерно в зависимости от срока действия лицензии.

Принцип равномерности признания дохода действует при выполнении работ или услуг с длительным циклом и без поэтапной сдачи.

Некоторые расходы можно признать заранее, «авансом» в виде резерва под предстоящие траты. Например, к таким относятся выплаты отпускных сотрудникам или резерв по безнадежным долгам.

Узнайте, как обосновать расходы на ОСНО и УСН на бесплатном вебинаре «Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?». Он состоится 20 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Как доказать, что затраты направлены на получение доходов, если доходов еще нет?

Как документально подтверждать разные виды расходов? Предоставим готовые чек-листы.

Как обосновать расходы? Приведем ситуации из практики.

Опасные ситуации с признанием расходов: как избежать претензий?

Как поставить к возмещению НДС, если нет доходов?

Типичные ошибки при учете расходов на ОСНО и УСН: подборка из наших отчетов по инициативным налоговым аудитам.

Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре 20 января в 11:00 мск!