Не все налоговые расходы можно признать единовременно

Если компания в учете применяет метод начисления, то не все расходы можно признать единовременно. Например, траты на использование программ для ЭВМ признают не сразу, а распределят равномерно в зависимости от срока действия лицензии.
Принцип равномерности признания дохода действует при выполнении работ или услуг с длительным циклом и без поэтапной сдачи.
Некоторые расходы можно признать заранее, «авансом» в виде резерва под предстоящие траты. Например, к таким относятся выплаты отпускных сотрудникам или резерв по безнадежным долгам.
Узнайте, как обосновать расходы на ОСНО и УСН на бесплатном вебинаре «Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?». Он состоится 20 января в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Как доказать, что затраты направлены на получение доходов, если доходов еще нет?
Как документально подтверждать разные виды расходов? Предоставим готовые чек-листы.
Как обосновать расходы? Приведем ситуации из практики.
Опасные ситуации с признанием расходов: как избежать претензий?
Как поставить к возмещению НДС, если нет доходов?
Типичные ошибки при учете расходов на ОСНО и УСН: подборка из наших отчетов по инициативным налоговым аудитам.
Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.
Ждем вас на вебинаре 20 января в 11:00 мск!
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