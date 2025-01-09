⏳ Сегодня последний день уплаты фиксированных взносов

Не забудьте уплатить фиксированные взносы, если вы — ИП, адвокат, нотариус. Сумма платежа за 2024 год составляет 49 500 рублей.

9 января 2025 года включительно истекает срок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2024 год. Дату передвинули из-за того, что 31 декабря 2024 года был выходным днем.

Фиксированные взносы должны уплатить: ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие, патентные поверенные, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Размер взноса за 2024 год — 49 500 рублей.

Те, кто проживает и работает на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заплатят по пониженному тарифу — 25 200 рублей. Об этом сказано на сайте налоговой.

Уплатить страховые взносы можно онлайн в личном кабинете ИП на сайте ФНС в разделе «Уплата налогов и пошлин». Платеж идет через ЕНП с использованием общего кода бюджетной классификации (КБК).