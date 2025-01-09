🚗 Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296.
Коэффициент 3 применяют для расчета налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло определенное количество лет.
Минпромторг ежегодно публикует перечень таких дорогостоящих автомобилей. Вот перечень на 2024 год.
Повышенным налогом облагаются только те авто, которые внесены в этот перечень.
Если авто купили за 12 млн рублей, но его нет в перечне, то повышенного налога не будет.
Если автомобиль купили за 8 млн рублей, но он есть в перечне, будет повышенный налог.
Если авто есть в перечне, но с года выпуска прошло много лет, повышенного налога не будет.
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