🚗 Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто

За автомобили дороже 10 млн рублей начисляют повышенный транспортный налог. Но реальная стоимость авто роли не играет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296.

Коэффициент 3 применяют для расчета налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло определенное количество лет.

Минпромторг ежегодно публикует перечень таких дорогостоящих автомобилей. Вот перечень на 2024 год.

Повышенным налогом облагаются только те авто, которые внесены в этот перечень.