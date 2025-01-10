При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС

Цессионарий имеет право на НДС-вычет с приобретенного права требования, если переуступает его другой компании.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.11.2024 № 03-07-11/113885.

Первоначальный кредитор (цедент) начисляет НДС с разницы между стоимость цессии и размером переуступленного денежного требования (если такая разница – положительная).

Затем новый кредитор (цессионарий) может получить деньги с должника или перепродать его долг – сделать новую переуступку.

Если будет последующая уступка, то она признается объектом обложения по НДС. Но при этом можно принять к вычету входящий НДС, который ранее выставил цедент.

Если же будет не новая переуступка, а поступление от должника, то права на вычет входящего НДС (по счету-фактуре от цедента) у цессионария нет.