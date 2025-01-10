Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ

Даже если сотрудник лишен родительских прав, он имеет право на стандартный вычет на своего ребенка.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-04-05/109361.

Стандартный налоговый вычет распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Каждый из родителей, включая родителя, лишенного родительских прав, если на его содержании находится ребенок, имеет право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ.

Аналогичное разъяснение Минфин также давал в письме от 06.11.2024 № 03-04-05/109353.

Что в 2025 году поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ, мы разбирали тут.