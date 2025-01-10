Минфин: налог на имущество идет в расходы при УСН, и исключение не действует

Плательщики УСН освобождены от налога на имущество. Но если недвижимость компании на УСН входит в региональный кадастровый перечень, то за нее надо платить налог на имущество.

При этом на УСН «доходы минус расходы» налоговую базу можно уменьшить на уплаченные налоги. И налог на имущество по кадастровой стоимости – не исключение.

Он тоже включается в состав расходов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-11-06/2/131199.