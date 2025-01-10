Минфин: налог на имущество идет в расходы при УСН, и исключение не действует

При этом на УСН «доходы минус расходы» налоговую базу можно уменьшить на уплаченные налоги. И налог на имущество по кадастровой стоимости – не исключение.
Он тоже включается в состав расходов.
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-11-06/2/131199.
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