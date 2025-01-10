НДФЛ

С 1 января действуют новые КБК для НДФЛ

Компании, которые будут удерживать НДФЛ по новым прогрессивным ставкам, должны указывать в уведомлениях новые КБК.

Налоговые агенты по НДФЛ должны подавать уведомления об исчисленных налогах, авансовых платежах, сборах и страховых взносах. Один из обязательных реквизитов в этом документе — КБК.

С 1 января 2025 года ввели новые КБК по НДФЛ для агентов, которые будут удерживать налог с применением прогрессивных ставок:

  • 182 101 02150 01 0000 110 – для налога с доходов от 5 до 20 млн рублей;

  • 182 101 02160 01 0000 110 – для налога с доходов от 20 до 50 млн;

  • 182 101 02170 01 0000 110 – для налога с доходов более 50 млн.

«Отражение верных КБК позволяет исключить ошибки в направляемых в налоговые органы уведомлениях об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов», — сказано на сайте ФНС.

С 2025 года очень много изменений в учете, налогах, дроблении и налоговом планировании. На бесплатном вебинаре «Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025» пройдемся по самым важным изменениям и расскажем, как все это учесть в работе. Он состоится 15 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1. Изменения в налоговом законодательстве:

  • Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.

  • Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

  • Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты.

  • Изменения в налоге на прибыль.

  • Туристический налог.

  • Изменения в отчетности.

2. Изменения в бухгалтерском учете:

  • Формы бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.

  • Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023.

  • Статотчетность для малого и среднего бизнеса.

3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.

4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.

5. Налоговая оптимизация-2025

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 15 январе в 11:00 мск!

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