Свыше 7 млн ИП и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу

Чтобы определить, кто будет платить сбор за рекламу в интернете, ФАС установила критерии рекламы на маркетплейсах и других агрегаторах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила критерии интернет-рекламы на маркетплейсах и агрегаторах. Они нужны, чтобы понять, кто будет платить отчисления в бюджет в размере 3%. Федеральный закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Под критерии попадают свыше 7 млн индивидуальных предпринимателей и компаний. Они начнут отчислять 3% профильных доходов с онлайн-рекламы за квартал.

Сбор не нужно платить: теле- и радиовещателям;

информационным агентствам;

медиа с государственным участием;

редакциям печатных изданий.

Об этом пишет «Коммерсант».

В компании МТС считают, что для интернет-рекламы не будет новых критериев, поскольку они уже определены в законе о рекламе и в прежних разъяснениях ФАС.

Другие участники рынка думают, что у онлайн-рекламы все же появятся новые признаки, связанные с каталогами и поисковой выдачей. Не исключено, что в проекте постановления ФАС начнут считать рекламой внутреннее продвижение на маркетплейсах и классифайдах.