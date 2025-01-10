ЦБ: скрывать информацию о компании можно только при наличии санкционных угроз

Чтобы эмитенты не злоупотребляли правом скрывать отчетность, Центробанк и Минфин определили, какую информацию компании могут закрыть.

Центробанк и Минфин выпустили информационное письмо, в котором определили общие подходы к ограничению доступа к чувствительной для компании информации.

Сейчас эмитенты пользуются постановлением правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 и могут закрыть часть сведений о своей экономической деятельности, чтобы избежать санкционного давления. Однако разное толкование этого документа привело к появлению неодинаковых практик раскрытия данных.

ЦБ разъяснил, что скрывать информацию для инвесторов и партнеров эмитенты могут только при наличии санкционных угроз. Регулятор не поддерживает формальный и избирательный подход к публикации отчетности. Например, когда сведений нет на ресурсах аккредитованных информационных агентств, но они размещаются в иных публичных источниках.