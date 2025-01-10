👮 Плюс одно основание отказать проверяющему инспектору

В частности, закон предусматривает право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля, к документам и в принятии иных мер по проведению контрольного (надзорного) мероприятия, если на документах, оформленных контрольным (надзорным) органом:
отсутствует двухмерный штриховой код;
он нанесен некорректно.
Этот штрих-код должен вести на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий.
Новшество действует с 28 декабря 2024 года.
Подробнее о том, что с 01.01.2025 бизнес начнут проверять по-новому, мы сообщали здесь.
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