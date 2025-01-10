👮 Плюс одно основание отказать проверяющему инспектору

Президент подписал федеральный закон от 28.12.2024 № 540-ФЗ с изменениями в ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», направленными на совершенствование этого механизма.

В частности, закон предусматривает право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля, к документам и в принятии иных мер по проведению контрольного (надзорного) мероприятия, если на документах, оформленных контрольным (надзорным) органом:

отсутствует двухмерный штриховой код;

он нанесен некорректно.

Этот штрих-код должен вести на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий.

Новшество действует с 28 декабря 2024 года.

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