😲 С 01.01.2025 бизнес начнут проверять по-новому

Принят закон с изменениями в ФЗ «О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который уточняет порядок его организации и проведения.

По словам председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, с 2025 года в контрольно-надзорной деятельности станет можно полноценно применять систему оценки и управления рисками. То есть эффективно на практике внедрять механизмы риск-ориентированного подхода.

Закон направлен на выполнение поручения Президента о переходе с 1 января 2025 года от временных ограничений на контрольно-надзорную деятельность к применению системы оценки и управления рисками.

«Одновременно донастраивается система профилактики, расширяются возможности применения в контрольной деятельности дистанционных форм взаимодействия. В отдельных сферах усиливается государственный контроль», — рассказал Тимченко.

Это касается наиболее чувствительных для граждан областей. Например, при нарушениях, связанных с невыплатой зарплаты, утечкой персональных данных, продажей табака и алкоголя несовершеннолетним, в отношении управляющих компаний — по жалобам граждан.

Плановые проверки предусмотрены только для высокорисковых объектов. По остальным категориям – обязательный профилактический визит, в рамках которого можно выдавать предписания, но исключены штрафы.

Для добросовестных предпринимателей, у которых нет нарушений обязательных требований за определенный период, может снижаться категория риска.

Введена возможность подать заявление об изменении категории риска через портал Госуслуг. А для муниципального контроля вводится система управления рисками.

Расширены сферы применения профилактических визитов. Они могут быть как обязательными — по решению контрольного органа, так и по инициативе контролируемого лица — если речь идет о предприятиях МСП, социальных НКО, государственных или муниципальных учреждениях, частных организациях образования.

Исключена нагрузка для школ – с 2025 года вместо плановых проверок предусмотрены только обязательные профилактические визиты.

В положения по видам муниципального контроля включены профилактические мероприятия – объявление предостережений и профилактический визит. Кроме того, есть возможность для контролируемых лиц провести самообследование анонимно.

Новые основания для проверок — это ведение деятельности:

без подачи уведомления о начале предпринимательской деятельности;

без лицензии;

без регистрации в системе «Честный знак»;

уклонение от проведения обязательного профилактического визита.

Вводится новый инструмент по результатам проведения проверки – соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований. Оно предусматривает замену предписания и возбуждения дела об административном правонарушении на подписание документа с поэтапным проведением мероприятий по устранению нарушений.

«Это можно будет контролировать в согласованные даты, что особенно важно для социальных объектов, так как школа, например, не может быстро получить финансирование на устранение нарушений», — пояснил Тимченко.

Усилены цифровые механизмы контроля. В частности, будут использоваться информационная система производства по делам об административных правонарушениях, мобильное приложение «Инспектор», с помощью которого можно проводить проверки.

Установлено право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля, если на документах отсутствует либо нанесен некорректный двухмерный штрих-код.

Сокращены сроки рассмотрения жалобы — с 20 до 15 рабочих дней, а срок рассмотрения жалобы на категорию риска установлен в 5 рабочих дней, проинформировал Вячеслав Тимченко.

Ранее мы сообщали, что прокуроры отказались проводить больше 100 тысяч проверок бизнеса.